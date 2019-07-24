شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضع المجلس الانتقالي أمام خيارين .. فما هما ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضع المملكة العربية السعودية القوات العسكرية الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي أمام خيارين اثنين، عند استلامها لمهام القيادة في المحافظات الجنوبية خلفاً للإمارات .

وقال السياسي الجنوبي عبدالسلام عاطف جابر في تصريح له، إن هناك سؤال يراوده لم يجد له جواب بخصوص قدوم القوات السعودية لاستلام قيادة الجنوب .

وتساءل جابر عن مصير القوات العسكرية الجنوبية التابعة للانتقالي والتي يقدر عددها 90 ألف، هل ستبقى على ماهي عليه أم أن القيادة السعودية ستضعها أمام الاختيار؟.

وأكد جابر أن القوات الجنوبية أمام خيارين إما الاندماج ضمن قوام وزارة الدفاع ولا تتبع المجلس الانتقالي أو تقوم بتسليم أسلحتها .

واختتم السياسي جابر تصريحه بالقول :"فماذا سيحدث من وجهة نظرك أيها القارئ.؟".

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