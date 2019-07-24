شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : بعد يوم من تصفية وسحل الشيخ مجاهد قشيرة.. الحوثي يقتل شيخ قبلي جديد ويصيب نجله وشقيقه (أسماء وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقتل شيخ قبلي برصاص نقطة حوثية في رداع

قال نشطاء، إن نقطة حوثية في البيضاء قتلت، اليوم، أحد مشايخ آل غنيم بمدينة رداع، بعد مشادات بين الطرفين ورفض الشيخ القتيل إهانات أفراد النقطة.

وأشار النشطاء إلى أن الشيخ أحمد عبدالله المنصوري القعطبي، قُتل في نقطة حوثية برداع وأصيب شقيقه سالم عبدالله وابنه، بعد مشادات مع عناصر النقطة.

وقتل 3 من عناصر مليشيات الحوثي مع تصاعد التوتر بين المليشيات وقبائل آل غنيم قيفة رداع.