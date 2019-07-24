شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مروع لشاب مصري يلاحق والده ويحرقه حيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم شاب على إشعال النيران في جسد والده بسبب خلافات بينهما، في محافظة البحيرة، وجرى نقل الأب للمستشفى المركزي لعلاجه.



ووفقا لصحيفة “الوطن” المصرية، فإن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يرصد خلافا بين شاب ووالده أمام منزلهما بإحدى قرى مركز أبو المطامير.



ورصدت إحدى كاميرات المراقبة بأحد المنازل في القرية، خروج الأب مسرعا من منزله وخلفه ابنه، وأثناء جري المجني عليه وقع على الأرض، وقام الابن برش مادة حارقة على ملابس أبيه وأشعل النيران فيه.



وتدخل الأهالي لإنقاذ الأب وتمكنوا من إطفاء النيران وتم نقله إلى المستشفى، وتبين أن سبب الواقعة خلافات بين الابن ووالده.



وقالت صحيفة “الدستور” المصرية، إنها تواصلت مع الجهات الأمنية في أبو المطامير، للتأكد من صحة الواقعة وإذا كان هناك بلاغ بالفيديو، وكان الرد أنه لا يوجد حتى الآن بلاغ يخص تلك الواقعة ويجري التحقيق لبيان الملابسات وفحص الفيديو.



ونعتذر عن نشر الفيديو نظراً لبشاعته ..



المصدر: وسائل إعلام مصرية



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