شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان المغدور به مصطفى كامل الدبعي اليوم في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيع أهالي قرية مائلة التابعة لمنطقة دبع الداخل في محافظة تعز جثمان المغدور به مصطفى كامل الدبعي والذي قتل عمدآ في منطقة السمسرة. وطالب الأهالي الأجهزة الأمنية والقضائية بسرعة القبض على المتهم وإنصاف الضحية. مؤكدين إلتزامهم بالطرق القانونية وأن لن ينام لهم جفن حتى تأخذ العدالة مجراها مطالبين بالقصاص واقتلاع كل أدوات الجريمة في المنطقة.

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