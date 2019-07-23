شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع .. جريمة مروّعة أب يقتل إبنته رمياً بالرصاص لهذا السبب! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تزايدت حالات القتل داخل الأسر، وتنوعت الأسباب التي تدفع الكثير من أولياء الأمو لقتل أبنائهم، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها اليمن.
وفي هذا السياق قال مصدر محلي بأن شخصاً قتل إبنته التي تبلغ من العمر ثمانية أعوام مساء اليوم الثلاثاء، بالرصاص في منطقة حورة التابعة لمديرية الأزارق في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وأفاد شاهد عيان إن الأب يدعى “ناجي الجمل” أقدم ظهر اليوم على قتل إبنته البالغة من العمر ثمانية أعوام رميًا بالرصاص الحي بعدما تأخرت عن العودة إليه حيث بعثها لشراء سيجارة له من أحد المحلات.
وبحسب المصدر يعاني الأب الذي ينتمي لمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد، من مرض نفسي وكان تسبب بقتل خاله قبل أعوام.
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