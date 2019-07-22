شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة خليجية تعترف بـ‘‘دولة الحوثيين’’ وتطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترف مذيع قناة إماراتية رسمية بالمتمردين الحوثيين كدولة مكتملة الأركان مطالبًا ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" ، المدعوم من أبوظبي باتخاذ الخطوات ذاتها التي ينتهجها الحوثيون في شمال اليم

وقال مذيع قناة "أبوظبي" في سؤال وجهه إلى القيادي في ما يسمى بـ"الانتقالي الجنوبي" أحمد بن فريد، في حوار تابعه "ناس تايمز"، : ما الذي يمنعكم من إعلان دولتكم الجنوبية؟ ليكشف الأخير أن المانع من ذلك هو عدم رضا دول الجوار، عن إعلان الانفصال في الوقت الحالي، رافضًا تكرار التجربة الكردية، بحسب وصفه.

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عقب ذلك عاود مذيع قناك أبوظبي السؤال بالقول أن الحوثيين لديهم دولة قائمة أو شبه دولة، الأمر الذي أثار سخط اليمنيين من هذا الاعتراف الجريئ بالحوثيين كدولة، على فضائية رسمية لدولة بارزة في التحالف العربي، تزعم أنها جاءت لإعادة الشرعية إلى اليمن، وإنهاء التمرد الحوثي.. إضافة إلى التحريض الواضح والدعم العسكري والإعلامي والمالي السخي للمليشيات في جنوب اليمن.