الامارات تتخلى عن ذراعها الأيمن في عدن وتظرده من اراضيها والأخير يطلب اللجوء في دولة أوربية(تفاصيل...

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر صحفية ان هاني بن بريك غادر مدينة ابو ظبي بإتجاه لندن بعد تصاعد المطالبات بمحاكمته جراء قيامه باغتيال عشرات الدعاة وأئمة المساجد في عدن. اخبار تهمك : Advertisements وتوقعت المصادر انه هاني بن بريك قد يتقدم بطلب اللجوء وخاصة بعد دعوة منظمة سام الحقوقية بفتح تحقيق في ملفات الاغتيالات. وقالت مصادر أخرى ان الإمارات أبلغت هاني بن بريك بانه شخص غير مرغوب فيه بعد تصاعد الأصوات المطالبة بمحاكمته.

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