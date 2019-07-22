شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. " تركي ال الشيخ " يصدم الشعب السعودي ويعلن عن شراء نادي "غرناطة" بالكامل .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد تجربته في الصيف الماضي، بشراء نادي الأسيوطي المشارك في الدوري المصري، وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز واشترى فريقا كاملا، ونجح في نقله إلى صفوف المنافسة قبل أن يبيعه منذ مدة قليلة، كشفت تقارير صحفية أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بات على مقربة من شراء واحد من ناديي غرناطة الإسباني، أو أميان الفرنسي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية مساء الجمعة، وفقا لمصادرها، إن آل الشيخ اقترب من امتلاك نادي غرناطة بالكامل، ليكون أول سعودي يمتلك ناد أوروبي بنسبة كاملة إذا تمت الصفقة.

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وأضافت الصحيفة أن آل الشيخ يفاضل بين النادي الإسباني ونادي أميان الفرنسي للاستحواذ على أحدهما بنسبة 100%، بعد أن وصلت المفاوضات بينهما لاتفاق تام على القيمة المالية، وتبقت بعض البنود في العقود.