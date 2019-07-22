شاهد بـ "الصورة "...عصابات حزب الاصلاح وميليشيا الحشد الشعبي تجبر وكيل المحافظة ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بادارة اعمالهم تحت الاشجار

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عدن - ياسمين التهامي - في حادثة هي الاولى من نوعها لجأت الدكتورة ايلان عبد الحق وكيل محافظة تعز والمكلف برئاسة هيئة مستشفئ الثورة العام الى مباشرة عملها تحت شجرة في حوش المستشقئ بعد ان اقدم مسلحون على اقتحام اقسام المسشفى وادارته واغلاق الابواب في وجه المرضى في جريمة جديدة للميليشيات المسلحة المنضوية في الالوية العسكرية التابعة للشرعية

وحسب مصدر في المستشفى ان هذه المجاميع المسلحة مدفوعة من قبل متنفذين في حزب الاصلاح بهدف تطفيش الدكتورة ايلان واجبارها على الاستقالة ليتسنى لهذه العصابات السيطرة على المستشفى بعد فشلها بالسيطرة عليه سابقاً بعد مهاجمة رئيس الهيئة السابق د احمد انعم وعدم تمكينهم بصدور قرار تكليف الدكتورة ايلان عبد الحق ليقطع عليهم محافظ المحافظة الطريق بعد ان

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