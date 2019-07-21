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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا حدث لنواف بسبب علم الجنوب بالعاصمة صنعاء؟ صورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اقدمت مليشيا الحوثي الإجرامية على اعتقال الشاب نواف صلاح عبدالقادر اثناء عبوره في نقطة تفتيش في العاصمة صنعاء بدون اي مسوغ قانوني سوى انه يضع علم الجنوب على شعار هاتفه النقال ويحمل إقامة في دولة الامارات.
وقال نصدر مقرب من الشاب : عندما قامت المليشيات بتفتيش هاتف وجواز سفره ووثائق "نواف" واقتادوه الى احد السجون دون توجيه اي تهمه بطريقة همجيه تدل على تخلف الجماعة وعنصريتها .
اهالي الشاب طالبوا المنظمات الحقوقية بكشف هذه الممارسات والاعتداءات على المواطنين والضغط عليها بطلاق سراح المعتقلين قسريا ومنعها من العبث بارواح المواطنين واحترام حقوق الإنسان.
وتقوم جماعة الحوثي بابتزاز المواطنين واعتقالهم للحصول على أموال مقابل الإفراج عنهم او اعتبارهم اسرى حرب بالتزوير والكذب.
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