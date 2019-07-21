شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول إجراء قام به هاني بن بريك عند وصوله لعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، اجتماعها الدوري برئاسة هاني بن علي بن بريك، نائب رئيس المجلس. وناقش الاجتماع جملة من القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وسير عملية الحوار مع القوى والمكونات والشخصيات الجنوبية. كما وقف الاجتماع بإسهاب أمام نتائج مشاركة ممثلي المجلس في الجلسة الحوارية التي نظمتها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ومكتب المبعوث الأممي لليمن ووزارة الخارجية الألمانية الذي انعقد في العاصمة السويدية استكهولم، خلال الفترة من 12 - 7 يوليو الجاري. وتطرقت الهيئة في اجتماعها أيضاً، إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير أداء القيادة المحلية بمحافظة حضرموت، وعدد من المواضيع الأخرى، واتخذت مايلزم من إجراءات بشأنها.



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