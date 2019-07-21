شكرا لقرائتكم خبر عن عدن على موعد مع افتتاح اكبر مجمع تجاري بمواصفات عالمية "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



تشهد مدينة "عدن " حراكا كبيرا في الجوانب المتعلقة بالاستثمار بعد الاستقرار الأمني، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع أهمها إقامة مستشفيات ومجمعات تجارية, وتجاري حاليا وضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح اكبر مجمع تجاري في المدينة وبمواصفات عالمية ويحمل المجمع اسم " ناينتي مول التجاري" والذي سيجمع بين النشاط التجاري والترفيهي والسياحي.

نبذة عن مجمع ناينتي مول التجاري





يعتبر مجمع نايتي مول التجاري من المشاريع الرائدة في عالم التسوق والترفيه في مدينة عدن بحيث استطاع ان يجمع بين النشاط التجاري والترفيهي والسياحي في مكان واحد .

ويتمتع المجمع بموقع ممتاز على شارع التسعين في مدينة المنصورة الذي يربط محافظة عدن بالمحافظات الأخرى ,كما يعتبر الشارع شريان حيوي يربط مديريات عدن ببعضها البعض في منطقة تشهد نهضة معمارية كبيرة وتوسع رقعة المباني فٌها , ويوفر المجمع اكثر من 500 فرصة عمل للشباب .

المزايا التي يتمتع بها مجمع ناينتي مول

1 -الموقع الاستراتيجي .

2 -يتكون المبنى من ستة طوابق بأجمالي مساحة بلغت 12 الف متر مربع .

3 -يحتوي المجمع على سوبر ماركة ظمران بمساحة اجمالية 2222 متر مربع .

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4 -يحتوي المجمع على صالة العاب حديثة تعمل بنظام VR ثالثي الابعاد التفاعلي والتي تتواجد لأول مرة في مدينة عدن والعديد من الالعاب الحديثة والمسلية اضافة الى صالة تصادم سيارات ممتعة تناسب جميع الاعمال و بمساحة اجمالٌة 1322 متر مربع .

5 -يحتوي المجمع على صالة طعام خاصة بمطعم شواطئ عدن الشهيرة .

6 -كما يحتوي المجمع على 134 محل تجاري تجمع نخبة من التجار والماركات العالمية تحت سقف واحد .

7 -يحتوي المجمع على كافيه بمواصفات راقية بمساحة اجمالٌة 282 متر مربع ويتمتع الكافية

بأطلاله بانورامية مميزة .

8 -يحتوي المجمع على 12 سلالم متحركة ذات جودة وكفاءة عالية ومصعد لنقل المتسوقين بين الطوابق .

9 -حتوي المجمع على تكييف مركزي في جميع ادواره لتوفير اجواء تسوق مريحة لمرتادي المول .

12 -يوجد في المجمع شبكة اطفاء حريق مدروسة بعناية من قبل مهندسين مختصين وبكفائة عالية لتوفير جو آمن داخل المجمع .

11 -وما يميز المجمع ايضا وجود مواقف سيارات بمساحات مناسبة لخدمة مرتاديه .