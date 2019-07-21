شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط سعودي يُهاجم العراق بسبب الحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الناشط السياسي السعودي محمد المحلال، اليوم، هجومًا حادًا على النظام العراقي، جراء الارتماء في أحضان إيران، وإرسال عراقيين للقتال مع مليشيات الحوثي في اليمن.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “استهداف السعودية بطائرات مسيرة. إرسال عراقيين للقتال مع الحوثي. إلغاء الحدود العراقية الإيرانية. سرقة نفط العراق من قبل إيران. منح الأفغاني والإيراني و الباكستاني الجنسية العراقية. بناء ضريح في مكان تبول فيه الخميني قصف كردستان العراق”.



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