ورد الان : في نبأ عاجل ...الكشف عن حقيقة دخول الرئيس هادي في غيبوية ونقله الى المستشفى الملكي وتوجيهات عاجلة من الملك سلمان

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عدن - ياسمين التهامي - في نفي واضح للاخبار الذي تم تداولها بأن الرئيس هادي دخل في غيبوبة واستدعاء طارئي لفريق طبي من الديوان الملكي وصل يوم امس الجمعة مستشاري الرئيس هادي من مختلف الدول عقب استدعاء وصفه الاعلام المحلي بالطارئ من قبل رئيس الجمهورية وقال مصدر ان الرئاسة اليمنية استدعت جميع مستشاري الرئيس هادي بصورة عاجلة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة التعديلات الوزارية الجديدة.

Advertisements واضاف: سيلتقي الرئيس هادي بمستشاريه خلال الايام القادمة بعد انقطاع دام ٧ اشهر حيث سيناقش معهم الاسماء المطروحة لتولي الحقب الوزارية. واختتم: كان من المقرر ان يتم تغيير رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك الا انه بات من المؤكد بقائه في منصبه وكانت تداولت مواقع اخبارية خبر عن مصدر مقرب جدا من مستشار الرئيس هادي وقالته بانه نقل عن العليمي تاكيده أن الرئيس اليمني دخل منذ مساء أمس في حالة طبية حرجة وفق تشخيص الفريق الطبي الذي أرسله الديوان الملكي السعودي صباح امس بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ..

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