شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : شاهد كيف أصبحت ”حليمة بولند” بعد إصابتها بمرض غريب وانتشار بقع حمراء في ”المناطق الحساسة” من جسمها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت الإعلامية الكويتية حليمة بولند من جديد لتثير الجدل عبر فيديو غريب لها، لتكشف عن إصابتها بـ ” بقع ” غريبة في جسدها.

اخبا ر تهمك :

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ونشرت ” بولند ” فيديو لها تستعرض فيه قدمها؛ لتكشف عن إصابتها ببقع غريبة منتشرة في قدميها ولا تعلم سببها إلا أنها مخيفة.

ولفتت إلى أنها لن تذهب إلى عيادة الطبيب أو إلى المستشفى، وستنتظر العودة إلى بلدها لكي تعالج المشكلة.