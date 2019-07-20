شكرا لقرائتكم خبر عن من هذه المنطقة انطلقت طائرة الحوثي المسيرة باتجاه أبها السعودية صباح اليوم .. وهذا ما حدث لحظة خروجها من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم ، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها. وأكد العقيد المالكي أنه في الوقت الذي تستمر المليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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