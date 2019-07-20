شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. ايران تجبر بريطانيا على تعليق رحلاتها الجوية لهذه الدولة العربية والاخيرة تصدر بيان هام .. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت شركة الخطوط الجوية البريطانية اليوم السبت، جميع رحلاتها إلى القاهرة لأسبوع بدءاً من اليوم، كإجراء احترازي لفحص الأمن هناك.

وذكرت الشركة في بيان صحفي أنها تقوم باستمرار بمراجعة إجراءات الأمن في جميع المطارات في العالم، مشيرةً إلى علقت الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".

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وكانت الجمهورية الإيرانية الإسلامية أعلنت يوم أمس الجمعة، أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وكشف الحرس الثوري في حينها أن الناقلة تدعى "استينا إمبيرو" تم احتجازها عصر اليوم الجمعة وسحبها إلى السواحل الإيرانية.

أعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن "الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وسوف تعمل مع حلفائها وشركائها للتصدي لإيران"، مضيفاً "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا في مواجهة سلوك إيران الخبيث".

وتوترت العلاقات بين طهران ولندن منذ احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، ناقلة نفط إيرانية بدعوى خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها نفطا خام إلى سوريا، وفي حينها أكدت طهران أن الواقعة لن تمر دون رد.