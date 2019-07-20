شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات وزارية مرتقبة في الحكومة الشرعية .. وهكذا سيكون التشيكل الوزاري الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مطلعة بقيام الرئيس عبدربه منصور هادي بتعديل وزاري جديد في حكومة معين عبد الملك قبل عيد الاضحى . وذكرت ان التشكيل الوزاري سيكون كالاتي: 1.د. معين عبدالملك .رئيسا للوزراء 2. سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء 3. أحمد الميسري وزير الداخليه نائب رئيس الوزراء 4. معمر الإرياني وزير الدوله نائب رئيس مجلس الوزراء 5. د شائع محسن الزنداني وزير الخارجيه 6. نايف صالح البكري وزير الاداره المحليه. . 7. صالح الجبواني وزير شؤون المغتربين . 8. حافظ معياد وزير الزراعه 9. د. احمد العطيه وزير الأوقاف . 10. نجيب العود وزير النفط والمعادن 11. د. الخضر السعيدي وزير الصحه والإسكان 12. عثمان مجلي وزير السياحه 13 . مروان الدماج وزير الثقافه Advertisements 14 . محمد الحاوري وزير التخطيط والتعاون الدولي 15 .محمد حسين الدهبلي وزير الشباب والرياضه 16. مراد الحالمي وزير النقل 17. علي هيثم الغريب وزير العدل 18. سالم صالح بن بريك وزير الماليه 19.د . عدنان الجفري وزير الثروة السمكيه 20. محمد ناجي علاو وزير لحقوق الإنسان 21. فهد كفاين وزير الصناعه 22.جلال فقيره وزير المياه 23.محمد المقدشي وزير الدفاع 24. مهاء البريهي وزيرة الشؤون الاجتماعيه والعمل 25. د. محمد عبدالله مارم وزير التربيه والتعليم 26. د. عادل باحميد وزير التعليم العالي 27. صالح الحميدي وزير الإعلام 28. م. وليد الصراري وزير الأشغال والطرقات 29. د.حسام الشرجبي محافظ البنك المركزي

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