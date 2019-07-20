شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حوثي رسمي بشأن منع سفر المواطنين الحاصلين على جوازات سفر من مناطق الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت ما تسمى بوزارة الداخلية التابعة لمليشيات الحوثي بصنعاء منع سفر المواطنين الحاصلين على جوازات سفر صادرة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وقال إعلان رسمي للمليشيات على موقع الوزارة ” إن ما تم تداوله من وثيقة عن منع سفر المواطنين الحاصلين على جوازات سفر من مناطق الشرعية هي وثيقة مزورة .

Advertisements

وادعت وزارة الحوثيين تناول ما وصفتها بالإشاعة بالتشويش على ماحققته مصلحة الجوازات من إنجاز يتمثل في توفيرها للجوازات وتسهيل حصول كل أبناء الوطن عليها ، في كل المحافظات . حسب الإعلان.

وحسب مصادر صحفية فإن مليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز المسافرين الحاصلين على جوازات سفر حديثة من مناطق الشرعية لعدة ساعات في نقاط التفتيش التابعة لها.

وتضيف المصادر ” إن المليشيات الحوثية لاتزال تصدر جوازات سفر من مناطق سيطرتها بأرقام غير رسمية ومطابقة بغرض رفع رصيد إيراداتها المالية من مصلحة الجوازات