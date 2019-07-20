شكرا لقرائتكم خبر عن اسماء المواقع التي قصفها طيران التحالف فجر اليوم بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي فجر اليوم عدة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها المليشيات الحوثية فى العاصمة صنعاء. وقال سكان محليون لموقع صوت المغتربين ان طيران التحالف استهدف تجمعات للحوثيين في معسكر الفريجة بمديرية ارحب بثلاث غارات جوية . Advertisements واضاف السكان انهم سمعو ايضا دوي انفجارات وسط المدينة يرجح انها غارات استهدفت جبل عطان ، مؤكدين ان الطيران مازال يحلق بكثافة وسط توقعات بشن غارات اخرى على تجمعات المليشيا الحوثية . كما استهدفت غارات طيران التحالف مقر الفرقة الاولى مدرع ومعسكر الصيانة ومعسكر الصباحة بمنطقة عصر ومعسكر السواد بالاضافة إلى غارتين استهدفتا مطار صنعاء الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسماء المواقع التي قصفها طيران التحالف فجر اليوم بالعاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.