شكرا لقرائتكم خبر عن حلقت شعرها على الصفر.. شاهد كيف أصبحت الفنانة ”شمس الكويتية” وأثارت ضجة في شبكات التواصل الاجتماعي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الكويتية شمس، امس الاول الخميس، مقطع فيديو أثناء وجودها في صالون التزيين وأعلنت أنها تريد حلق شعرها على الصفر مستعينة بشهادة المزين الذي ظهر وهو يحمل شفرة الحلاقة. وقالت إن صديقها منذ سنوات طويلة ووعدت الجميع بعرض النتيجة بعد انتهائه من عمله. ويذكر أن الفنانة أثارت الجدل في وقت سابق عندما ظهرت مرتدية ملابس الاستحمام. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلقت شعرها على الصفر.. شاهد كيف أصبحت الفنانة ”شمس الكويتية” وأثارت ضجة في شبكات التواصل الاجتماعي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.