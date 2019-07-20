شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة ملغمة وسط العاصمة صنعاء (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انفجرت فجر اليوم السبت، سيارة ملغومة بشارع 16 وسط العاصمة صنعاء، دون أن توقع أي إصابات.
وبحسب المصادر، فإن سيارة تاكسي، لون أزرق انفجرت، في شارع 16 المتفرع من شارع هايل، دون وقوع إصابات.
وتسبب الانفجار في تدمير السيارة، في حين لم يصدر أي تعليق من قبل سلطة الانقلاب الحوثي.
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