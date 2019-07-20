السفير ياسين: غريفيث تحدث عن السلام تاركًا ما بين السطور القضية التي تشغله

قال سفير اليمن لدى بريطانيا، الدكتور ياسين سعيد نعمان، ان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يتجه بالمسار نحو الحل السياسي في اليمن.
وأضاف السفير ياسين، ان كل الدلائل للسيد مارتن، تشير إلى التوجه لحل سياسي، متجاوزاً المحطات التي كان لا بد أن تسبق ذلك، ومن ضمن هذه المحطات تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
واوضح ان تقرير المسئول الدولي، الأخير إلى مجلس الامن، أوحى بأن كل شيء عن عملية السلام، لكنه في الحقيقة لم يقل شيئاً، تاركًا ما بين السطور القضية التي تشغله، وهي الانتقال إلى لحل السياسي.
وبين ان الحوثيون منذ اليوم الاول لأجندة المباحثات ابتداءً من بيل مروراً بجنيف والكويت وانتهاءً بستوكهولم وهم متمسكون بالحل السياسي غير مبالين بأي اتفاقات أو دعوات تنتقص من انقلابهم، أو تعيد بناءه في إطار عملية شاملة للسلام.
وأختتم السفير ياسين تصريحه بالقول: الحوثيون يريدون أن يضعوا انقلابهم في صدارة الحل السياسي، لا يريدون ان يكون التنازل عن الانقلاب خطوة نحو الحل السياسي، بالعكس هم يريدون أن يعترف الحل السياسي بانقلابهم، فهل يدرك المبعوث هذه المفارقة، أم أن مساره يتجه نحو ذلك بعلم مسبق؟!!
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