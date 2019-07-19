شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم لليمنيين حاملي هذه الجوازات .. شاهد الوثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حظرت مليشيات الحوثي السفر للخارج، على المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها.



وكشفت وثيقة مضمون توجيه صادر عن عم زعيم المليشيات المعين وزيراً للداخلية في حكومة الإنقلاب غير المعترف بها، بمنع دخول أو خروج أي جواز سفر صادر من المناطق اليمنية المحررة .

وتضمنت الوثيقة تعميما إلى كل نقاط مليشيات الحوثي الإنقلابية، بمنع دخول أي جوازات سفر صادرة من المناطق المحررة ، إلى المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، سواء كانت مع أفراد أو عن طريق وكالات سفر.

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كما نص التعميم على مصادرة جوازات السفر المعترف بها خارج اليمن وتسليمها لجهاز الحوثيين الأمني أولا بأول وبشكل فوري؛ ما يشير إلى نوايا مبيته بتوجهات قمعية قد تطال كل من يستخرج جواز سفر من المناطق المحررة لأي غرض كان، فضلا عن تعمد المليشيات المدعومة من إيران مفاقمة الأوضاع الإنسانية للمرضى الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن.

وبموجب التعميم لن يتمكن أي فرد مهما كانت مهمته وطبيعة عمله مغادرة مناطق سيطرة المليشيات الحوثية إلى خارج اليمن إلا عبر التهريب لجواز السفر إلى مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قبل مغادرة المسافر مناطق سيطرة المليشيات الإنقلابية، وفي حال تمكن من السفر خارج اليمن بالجواز المعترف به وأراد العودة لمنطقته يصادر جوازه من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية ويتعرض للأذى والاعتقال التعسفي.



وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها قد عممت لكل مطارات العالم بإلغاء الجوازات الصادرة عن مليشيا الحوثي الإنقلابية ، وعدم العمل بها في المطارات وتأشيرات السفر، وحددت الجوازات الشرعية بالصادرة عن المناطق اليمنية المحررة.