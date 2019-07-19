شاهد بالصورة ...قائد عسكري خان الرئيس هادي في عدن .. هكذا كافئة الحوثيون اليوم !

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أمنية شبه مؤكدة، اليوم الثلاثاء 16 يوليو عن إقالة مليشيا الحوثي الانقلابية، للواء عبدالحافظ السقاف، من إدارة أمن محافظة إب، وتعيين خلفاً له، على خلفية مواجهات مسلحة شهدتها المحافظة أواخر الشهر الماضي.
ونقلت قناة"يمن شباب"عن المصادر قولها،إن مليشيا الحوثي، قد أصدرت قرار إقالة السقاف، وعيّنت موالي لها يُدعى العميد "محمد حفظ الله الحمزي" خلفاً له، ويجري الترتيب حالياً لإنفاذ القرار.
وأفادت المصادر، أن المليشيا قامت بتعيين "السقاف" مديرا لأمن محافظة المحويت .
وجاء تغيير "السقاف" عقب مواجهات مسلحة شهدتها محافظة إب، أواخر يونيو الماضي، أسفرت عن قتلى وجرحى داخل أجنحة الحوثيين على رأسهم القيادي الحوثي ووكيل المحافظة "إسماعيل سفيان".
وتشير المصادر إلى أن قرار إقالة السقاف جاء بناء على رغبة قيادات حوثية عليا في محافظة إب، حد السقاف من انتهاكاتهم وجرائمهم وفسادهم خلال فترة استلامه منصب مدير أمن المحافظة.
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