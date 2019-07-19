شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عريس بعد ساعات من دخوله على زوجته لسبب لا يخطر على بال (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت القصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وسط حالة تعاطف مع العروس، حيث تزوجت امرأة نيوزلندية من حبيبها الذي يعاني من مرض السرطان، وذلك قبل يوم واحد من خسارة معركته مع المرض.

وتم تشخيص إصابة نافار هربرت (22 عاماً) بورم خبيث في المخ قبل عدة أشهر، وتدهورت حالته الصحية بسرعة كبيرة، قبل أن يقرر إقامة حفل زفافه يوم الإثنين الماضي في كوينزلاند، وتوفي في اليوم التالي.

وشاركت العروس، ميا فالواسر لقطات من حفل زفافهما الرومانسي على صفحة غو فند مي، التي أنشأتها لجمع الأموال، لإعادة جثة نافار إلى مسقط رأسه في أوتوروهانجا، نيوزيلندا.

وتلقى نافار مساعدة من أصدقائه وعائلته للاستعداد لهذا الحدث، حيث ساعدوه في ارتداء بدلة الزفاف، والظهور بأبهى حلّة في حفل زفافه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية

وبعد الحفل، قام مجموعة من الرجال بأداء رقصة الهاكا الشهيرة في نيوزلندا، قبل أن يصطفوا لتحية العروسين.

وكتبت ميا تحية وداع مؤثرة لزوجها قالت فيها "قلبي مثقل بالحزن والهموم.. لقد فقدت زوجي وأعز حبيب وصديق.. أشعر بسيل من الحب والدعم من الأسرة والأصدقاء.. هذا وقت عصيب، لكنني أستمد قوتي من هذا الدعم".