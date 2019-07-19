شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نفخ الصدر والخلفية وشد الخصر.. حليمة بولند تفاجئ الجميع بعد التجميل : شكلها صادم لن تستطيع التعرف عليها ’’صور صادمة’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبّبت إطلالة جديدة للإعلامية الكويتية حليمة بولند، في انتقاد لاذع لها من بعض متابعيها، لأنها يبدو أنها خضعت لعملية تجميل جديدة في وجهها، لافتين إلى أنها أصبحت تهتم بشكل مبالغ فيه بإجراء العمليات الجراحية.

وشاركت بولند صورتين لها عبر حسابها على "إنستغرام" من العاصمة الفرنسية باريس، الأولى تقف بجوار حصان وترتدي بلوزة حمراء اللون وبنطلون جينز، والأخرى تمتطي فيها الحصان.

وعلّقت حليمة بولند على الصورة الأولى الأولى قائلةً: "وحشتوني يا أحلى متابعين.. صوري الأخيرة في باريس"، وعلّقت على الصورة التي تمطي فيها ظهر الحصان قائلةً: "الفارسة حليمة بولند".

إلا أن الجمهور لم يعتنِ كثيرًا بأزيائها بقدر ما علّق على عمليات التجميل الجديدة التي خضعت لها في مناطق مختلفة في الوجه، وقال أحد المتابعين: "كل يوم دكتور وكل دكتور له شكل"، واتهمها متابع آخر قائلًا: "غشمها غريب صاير".

وقال ثالث:" يكفي عمليات نفخ وشد ما عد بينتي ما بين فيكي غير أطباء التجميل والشد والنفخ"، وأضاف رابع: "تقول ما سوت عملية لخشمها"، وتابع آخر: "زين قللتي من حجم الفكين كان مبالغ فيه الصراحة".

وكان مقطع فيديو قد تداولته إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه حليمة بولند إلى جانب الفنان ومصفف الشعر جو رعد، قد أثار استياءً عارمًا بين المتابعين، حيث عبّر أغلبية المُعلقين عن انزعاجهم وعدم إعجابهم بتصرفات بولند وتقبيل جو لها.

وبدت حليمة في الفيديو وهي تتمايل وتضحك بطريقة مبالغ فيها فيما كان جو يغني لها ويرقص وقد علّق بعض المتابعين حيث كتب: "أبي أفهم الضحك اللي يضحكونه على إيش"، بينما تركت حليمة تعليقًا على الفيديو: "مع الغالي جو رعد فديته دمه عسل".