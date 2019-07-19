شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يفاجئ الجميع بقصيدة جديدة موجهة لزوجته الهاربة الأميرة ”هيا” تثير بوادر ”فضيحة كبرى” ووشيكة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت وسائل الإعلام الإماراتية قصيدة جديدة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل نهيان، تحت عنوان “كنوز” والتي تعد أول أشعاره بعد قصيدته الأخيرة التي هجا فيها الأميرة هيا بنت الحسين واتهمها في شرفها عقب هروبها وابنيها لبريطانيا ومقاضاته أمام المحاكم هناك.

وفي قصيدة الجديدة “كنوز” ، يتطرق بن راشد إلى الصعوبات التي يعانيها وصعوبة الأيام، وعن الأشجار واصفرار أوراقها وكيف الزمان يزيحها وانتقاء الأخيار من الأصحاب.

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كما تحدث فيها عن نجله ولي عهد دبي حمدا، بحسب ما جاء في صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية.

وقصيدة “كنوز” هي الأولى بعد قصيدة “عشتي ومتي”، التي نسبت له قبل الإعلان عن هروب الأميرة هيا، والمنشورة في 22 يونيو الماضي، وتحدث فيها علناً وبشكل غير مسبوق عن “خيانة، اعتداء، ألاعيب، كذب، إهانة، براهين وإدانة”، لشخص لم يسمه بالاسم.

ورجحت العديد من وسائل الإعلام وحتى منظمات حقوقية، أنها هجاء موجه بشكل مباشر ضد زوجته الهاربة هيا، وتشير إلى وجود أزمة حقيقية في العلاقة بين الزوجين.

والتفاصيل الخاصة بالموضوع لا زال يحيط بها الغموض، لكن من المتوقع أن يزيل هذا الغموض قريباً بعد نظر القضية المُشار إليها أمام المحكمة البريطانية، والتي قد تفصح عن فضيحة كبرى تخص اثنين من أكثر العائلات الملكية شهرة في المنطقة.

وبوادر الفضيحة قد بدأت بالفعل في القصيدة التي نشرها حاكم دبي على حساب أحد المقربين منه على وسائل التواصل الاجتماعي في 22 يونيو الماضي، والتي حملت عنوان “عشتي ومتي” وتتهم إحدى النساء بالخيانة والكذب.