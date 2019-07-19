شاهد.. الميليشيات تجتمع مع السفير الإيراني في عُمان

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن لقاء جمع أعضاء ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الخميس، مع السفير الإيراني في العاصمة العمانية مسقط، نوري شاهرودي .

وقالت وكالة أنباء الأخبار العاجلة الإيرانية، أن أعضاء من الميليشيات الحوثية بينهم المتحدث باسم الحركة محمد عبدالسلام، إجتمعوا، الخميس، مع السفير الإيراني في العاصمة العمانية مسقط، نوري شاهرودي.

وذكرت الوكالة أن هذا اللقاء جاء بعد زيارة وفد الميليشيات للسفير الإيراني في عمان .. مشيرة إلى أن الجانبين أكدا على أن التوترات في المنطقة ليست لصالح أحد .

تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات الإنقلابية تحظى بدعم كامل من إيران، في حين تتهم الأوساط السياسية اليمنية، سلطنة عُمان بتسهيل وصول الدعم الإيراني إلى الميليشيات .