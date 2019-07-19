شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف كان علي عبدالله صالح بعد ستة اشهر من توليه السلطة .. وماهي اول دولة خليجية قام بزيارتها .. كيف تبدلت الاحوال !؟ (صورة نادرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح بعد ستة اشهر من توليه السلطة في اليمن عام 1978م . وفي الصورة التي رصدها موقع"صوت المغتربين" - يظهر الرئيس صالح مع الشيخ زايد بن سلطان اثناء زيارته للامارات . واستغرب متابعون عن التحول الكبير في سياسة دولة الامارات نحو اليمن ، بعد ان كان يكن لها الشيخ زايد كل المحبة والاحترام ، عكس اولادة الذين يبذلون كل جهودهم من اجل تدمير اليمن والتحكم فيه .

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