شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري صدر قبل قليل بتعيين في منصب عسكري رفيع (لاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (90 ) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الاخ العميد الركن خالد يسلم علوي قائدأ للمنطقة العسكرية الثالثة ويرقى إلى رتبة لواء.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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