شكرا لقرائتكم خبر عن السفير احمد علي وكل عائلة عفاش يقيمون الافراح في ابو ظبي بعد ان اكد لهم طارق ان عمه صالح حي يرزق واخبرهم عن المكان الموجود فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد قوات حراس الجمهورية طارق عفاش ان عمه علي عبد الله صالح حي يرزق عند ربه فقد استشهد على يدر الغدر والجبانة وذهب شهيدا الى ربه في الفردوس الاعلى وهذا هو مكان الشهداء الابطال "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون" صدق الله العظيم . واوضح العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح عضو قيادة القوات المشتركة قائد قوات حراس الجمهورية أن الزعيم علي عبدالله صالح استشهد بارا بقسمه ودفاعا عن مبادئ الثورة والجمهورية. Advertisements جاء ذلك في تغريدة له اليوم الأربعاء 17 يوليو/ تموز 2019م, الذي يصادف ذكرى تولى الشهيد الزعيم مقاليد الحكم في اليمن بالعام 1978م. ونشر العميد طارق صالح فيديو مسجل لأول خطاب وقسم للشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ابان توليه الحكم وفق ما اقره مجلس الشعب التأسيسي آنذاك ، حيث حمل راسه على كتفه في فترة عاصفة بتاريخ اليمن وإثر موجة اغتيالات اطاحة بثلاثة رؤوسا. وكتب العميد طارق يقول “رحمة الله تغشاه استشهد بارا بقسمه ودفاعا عن مبادئ الثورة والجمهورية”.

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