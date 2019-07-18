شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع البوق الحوثي الكبير والحزن يعم قادة المليشيات .. شاهد أول صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي مراسل قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة الحوثي “عبد الحميد الغرباني” مصرعه في احد الجبهات. وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي ان الغرباني لقي مصرعه في إحدى جبهات القتال ولم تذكر مكان واسم الجبهة التي قتل فيها.

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