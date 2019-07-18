شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية في الكويت تتصدى لشخص اعتدى على ابنتها القاصر‎ في منزلهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدت سيدة مصرية بجرأة كبيرة للص تسلل إلى منزلها بمنطقة ”الفروانية“ بالعاصمة الكويتية، مع ساعات الفجر الأولى، ليفر هاربًا بعدما حاول الاعتداء على طفلتها القاصر.

وأفادت السيدة في بلاغها الذي قدمته لمركز الشرطة لاحقًا، بأنها كانت مع ابنتها في منزلهما في غياب الزوج بداعي السفر خارج البلاد، وتفاجأت قرب الساعة الثانية والنصف فجرًا بصراخ مكتوم في المنزل.

وقالت إن ابنتها القاصر كانت تجلس بجوار التلفاز ووجدت شخصًا مجهولًا يمسك بالفتاة ويضع سكينًا قرب رقبتها، وهددها بتسليمه ما بحوزتها من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

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وأضافت السيدة المصرية ”بشكل لا شعوري توجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا واندفعت نحو اللص المجهول لمحاولة طعنه وإنقاذ ابنتي ليقوم اللص بترك الفتاة والهرب مستخدمًا سلم العمارة“.

وأكدت انها استنجدت بالجيران والحارس ولكن اللص فر خارج العمارة دون أن يمسك به أحد، مشيرة الى أنها لم يسبق لها أن شاهدته من قبل، حسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وتتابع الجهات الأمنية التحري في منطقة ”الفروانية“ من أجل تتبع الجاني، فيما انتقلت فرق أخرى لموقع الجريمة لرفع البصمات والآثار.