شكرا لقرائتكم خبر عن للمتزوجين فقط : نبته موجودة في كل بيت يمني وعربي وبيوت اليونان والفرس والرومان .. مفعولها أقوى من الفياجرا(تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تم استخدام الجرجير منذ العصور القديمة كمنشط جنسي، وربما يحظى بشعبية كبيرة في تلك النقطة، ويُطلق عليه الكثيرون فياجرا الطبيعة، حيث كان استخدامه مستمراً لدى العرب واليونان والفرس والرومان. وأظهرت الدراسات أن المعادن الموجودة في الجرجير، مثل الحديد والزنك المعروف بأهميته القصوى للحياة الزوجية، بالإضافة إلى أنواع نادرة من مضادات الأكسدة، لها فاعلية كبيرة في الحصول على حياة جنسية أفضل. فوائد الجرجير للجنس لتعزيز التستوستيرون كما أن هناك آراء تفيد بأن الجرجير يعزز أيضاً من مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال، كما أنه من الممكن أن يزيد من عدد وحركة الحيوانات المنوية.

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