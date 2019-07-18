شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..عقاب صارم ومزلزل ليمني وزوجته بعد ضبطهما داخل السيارة يقومان بهذا العمل الاجرامي والمحرم شرعا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة يمنية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 25 عاما على زوجين بتهمة تجارة الحشيش في العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية،”سبأ” فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن؛ في جلستها اليوم، برئاسة القاضي وهيب فضل وعضو النيابة ماجد قاسم، حكمت بالسجن 25 عاماً على المتهمين (هـ . ر) وزوجته (خ . م . س)، بتهمة حيازتهما واتجارهما بمادة الحشيش المخدر.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين بسيارتهما في نقطة تفتيش “العلم” الواقعة بين محافظتي عدن وأبين، وبحوزتهما تسعة وتسعين كيلو من مادة الحشيش المخدر.

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وعبر رئيس النيابة الجزائية بمحافظات عدن ولحج وأبين القاضي محمد علي صالح عن امتنانه للقوات الأمنية في نقطة العلم ليقظتها وضبط عدد من العناصر الخارجة عن النظام والقانون والمجرمين الذين يتاجرون بالمواد المخدرة الخطرة على حياة المواطنين.

وذكر أن العدالة أخذت مجراها القانوني في إصدار الأحكام الرادعة للمجرمين المتاجرين بالمواد المخدرة، انطلاقاً من حرصها على تطبيق القانون وحماية الأبناء والشباب من هذه الآفة الخبيثة الضارة على حياتهم وصحتهم، وكذا حمايتهم من آثارها المدمرة على الأسرة والمجتمع.

الجدير بالذكر أن النيابة الجزائية المتخصصة وبناءاً على توجيهات النائب العام للجمهورية الدكتور علي أحمد الأعوش، قد قامت خلال الفترة من 8 نوفمبر 2018م حتى يونيو الماضي 2019م، بإتلاف حرقاً ألفين و 761 كيلو جرام من مادة الحشيش، و 34 كيلو جرام من مادة الهيروين المخدر.