شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس الجمهورية بأزمة صحية حادة .. وإعلان رسمي إلى الشعب(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي رئيس بنجلاديش السابق، حسين محمد إرشاد، عن عمر ناهز (89 عامًا) في مستشفى في دكا الساعات الماضية، طبقًا لما ذكره مسؤولون طبيون وزعماء بحزبه.

وقال متحدث باسم إدارة العلاقات العامة بالخدمات الداخلية بجيش بنجلاديش إن إرشاد، وهو أيضًا رئيس حزب «جاتيو » المعارض، لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى العسكري المشترك في دكا صباح اليوم.

وكان إرشاد يعاني من عديد من المضاعفات المتعلقة بكبر السن وتم نقله إلى المستشفى في 26 يونيو الماضي.

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وتم وضعه في جهاز دعم الحياة بعد أن تدهورت صحته في المستشفى، وتم تشخيص حالته على أنها عدوى في الرئة وفشل كلوي، حسبما ذكر أحد الأعضاء البارزين بالحزب، غلام محمد قويدر.

واستولى إرشاد على السلطة حينما كان رئيسًا لأركان الجيش في انقلاب أبيض في 24 إبريل 1982 مطيحًا بالرئيس عبدالستار وأعلن نفسه رئيسًا في 1983.

وظل إرشاد يحكم بنجلاديش إلى أن أجبرته انتفاضة شعبية على الاستقالة في 1990.