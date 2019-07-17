شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل.. : “مجتهد”يفجر مفاجأة من العيار الثقيل..الملك سلمان في حالة صحية حرجة للغاية وولي العهد يقوم بأول تحرك تجاه ذلك والسعوديين يترقبون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعم المغرد الشهير “مجتهد” أن صحة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، تشهد تدهورا حادا مؤخرا، ما دفع نجله ولي العهد لقطع المقابلات عنه حتى لا يزداد وضعه سوء.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن وضع الملك الصحي يتدهور “وقد أرسله مبس لنيوم ليقلل من مقابلاته التي أصبحت ترهقه بشكل فيه خطر عليه. “

وضع الملك الصحي يتدهور وقد ارسله مبس لنيوم ليقلل من مقابلاته التي أصبحت ترهقه بشكل فيه خطر عليه.

جاء ذلك بناء على نصيحة الأطباء الذين أخبروا مبس أن صحته ستزداد تدهورا لكن بشكل بطيء والله أعلم — مجتهد (@mujtahidd) July 17, 2019 "> مجتهد@mujtahidd وضع الملك الصحي يتدهور وقد ارسله مبس لنيوم ليقلل من مقابلاته التي أصبحت ترهقه بشكل فيه خطر عليه.

جاء ذلك بناء على نصيحة الأطباء الذين أخبروا مبس أن صحته ستزداد تدهورا لكن بشكل بطيء والله أعلم ٨٢٤ Advertisements وضع الملك الصحي يتدهور وقد ارسله مبس لنيوم ليقلل من مقابلاته التي أصبحت ترهقه بشكل فيه خطر عليه.

جاء ذلك بناء على نصيحة الأطباء الذين أخبروا مبس أن صحته ستزداد تدهورا لكن بشكل بطيء والله أعلم — مجتهد (@mujtahidd) July 17, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر وضع الملك الصحي يتدهور وقد ارسله مبس لنيوم ليقلل من مقابلاته التي أصبحت ترهقه بشكل فيه خطر عليه.

جاء ذلك بناء على نصيحة الأطباء الذين أخبروا مبس أن صحته ستزداد تدهورا لكن بشكل بطيء والله أعلم — مجتهد (@mujtahidd) July 17, 2019

وتابع موضحا:”جاء ذلك بناء على نصيحة الأطباء الذين أخبروا مبس أن صحته ستزداد تدهورا لكن بشكل بطيء والله أعلم”.

وكانت تقارير إخبارية قد نقلت عن معلومات استخباراتية في أغسطس الماضي، خضوع الملك “سلمان” لفحوصات طبية في قصره بجدة، إثر وعكة صحية ألمت به.

وأظهرت التقارير الطبية للملك “سلمان” إصابته بضيق في التنفس وإعياء، وأوصته بالراحة، وهو ما قام به الملك حيث قام بقضاء إجازتة السنوية في هذا التوقيت في منطقة “نيوم” بالمملكة.