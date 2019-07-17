شكرا لقرائتكم خبر عن احتمالات اعدامهم وارده ..«358» يمنيا مقيما بالسعودية يواجهون اتهامات خطيرة والسلطات الامنيه تصدر اعلان (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت سلطات الأمن السعودية إيقاف 358 يمنياً، في قضايا تتعلق بالإرھاب وأمن الدولة داخل المملكة العربية السعودية.

فيما تصدر حملة الجنسیة الیمنیة وفقاً لصحف سعودية، قائمة الأجانب الموقوفین بعدما بلغ عددھم 358 موقوفاً، كما جاء في المرتبة الثانیة حملة الجنسیة السورية بـ259 سجیناً.

وتعد تهمة الإرهاب من التهم الخطيرة في المملكة والتي قد تنتهي بالمتورط فيها إلى الإعدام.