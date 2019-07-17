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شاهد بالفيديو.. ضابط في الحراسة الخاصة بـ(الرئيس الراحل صالح) يثبت بالدليل القاطع إنه حي يرزق ويكشف كيف ساعد (الصماد) في هروبه

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عدن - ياسمين التهامي - قال الاعلامي محمد المحيمد التقيت بضابط خليجي وأقسم لي أن علي عبدالله صالح حي وسيظهر قريبا واثارت تغريدته اهتمام ومتابعة بشكل واسع بين مؤيد ومنتقد له حول المنشور 

هذا ويتداول انصار الرئيس علي عبدالله صالح بين الفينة والاخرى اخبار تفيد بوجوده على قيد الحياة وتم تهريبه الى روسيا عبر المخابرات وتلبيس شخص آخر قناع ليكون شبيه له .

وانتقد ناشطون تداول الخبر معتبرين ذلك في اطار الشائعات المتداولة وسبق ان تحدث انصار عبد الناصر وفتاح والحمدي وغيرهم عن وجودهم احياء 

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وكان الحوثيون قد اقتحموا منزل الرئيس صالح نتجية فض الشراكة معهم في ديسمبر ويحتجزون جثته ولايعرف مكان وجود الجثة بالضبط. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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