شكرا لقرائتكم خبر عن "مهدي المشاط" يصدر قبل قليل قرارات مفاجئة بإقالة " 6" محافظين .. اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت مواقع إخبارية أنباء عن قيام مليشيات الحوثي بإقالة عدد ستة من محافظي المحافظات الذين قامت بتعيينهم في أوقات سابقة بتهم الفساد والإهمال .





مصادر مطلعة اشارت إلى أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، أصدر ستة قرارات بتغيير محافظي محافظات ذمار وصنعاء واب وحجة وعمران وصعدة.

المصادر أوضحت أن القرارات لم تخرج إلى النور حتى اللحظة لاعتراض بعض القيادات الحوثية من الصف الاول حول تغيير بعض المحافظين المقربين منه كمحافظ صعدة محمد جابر الرازحي.

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لافتة إلى أن إقالة محافظ صنعاء نتيجة تورطه في تهريب احد المتهمين بالقتل وتم ايقافه عن العمل واحتجازه ومعه مدير امن المحافظة، فيما محافظ ذمار محمد المقدشي قدم استقالته بعد تورطه بقضايا فساد وفقا لمصادر حوثية.

وقالت المصادر إن بقية المحافظين لم يؤدوا دورهم المنوط به على اكمل وجه وقد يكون البعض منهم متورطون بقضايا فساد.

واضافت المصادر إلى أن الساعات القليلة القادمة ستشهد صدور القرارات وخروجها إلى النور