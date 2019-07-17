شكرا لقرائتكم خبر عن اسواء خبر لليمنيين ..اجمل واشهر عاصمة عربية تنتهك اعرض اليمنيات وتمارس معهن الرذيلة بالاكراه وبطريقة وحشية وفتاة شجاعة تكشف ماتقوم به السلطات والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعترفت فتاة يمنية شجاعة إن مئات اليمنيات يتعرضن لـ‘‘انتهاك الأعراض’’ وممارسة الرذيلة بطريقة وحشية في قلب العاصمة صنعاء ومن اشخاص مجرمين يفترض فيهم حماية الاعراض باعتبار انهم من يمسكون بزمام السلطة .

وكشفت الفتاة في شريط فيديو انتشر على نطاق واسع كيف يقوم المشرفين وقيادات حوثية بممارسة شتى انواع التعذيب وممارسة الرذيلة بشكل جماعي تحت التهديد ويالقوة وعجز كافة النساء والفتيات في تلك السجون في الدفاع عن انفسهن حتى ان بعضهن حاولن الانتحار .

بالاضافة الى ذلك فان اليمنيين يفضلون الموت على انتهاك اعراضهم فذلك بالنسبة لليمنيين خط احمر لا يمكن تجازوه.