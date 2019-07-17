شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل استهداف مطار سعودي قبل قليل .. ووكالة دولية تكشف تفاصيل ما يحدث الآن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، استهدافهم مجدداً مطار جازان بالمملكة العربية السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة.
وزعم الحوثيون أن الاستهداف، أدى لتوقف حركة الطيران بالكامل بمطار جازان.
وقالت وكالة رويترز، نقلاً عنآ متحدث عسكري باسم الحوثيين: إن الجماعة استهدفت مطار جازان السعودي بالطائرات المسيَّرة مما أدَّى إلى توقُّف العمليات به
ولم تصدر حتى اللحظة أي تأكيد أو نفي من قبل السلطات السعودية حول الاستهداف.
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