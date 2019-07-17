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الدولار يواصل انهياره والحوثيين يقومون بخطوة اثارات اعجاب الاقتصاديين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - رغم اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الدولار 506 يتواصل ارتفاع الدولار حيث وصل صباح اليوم 572 بينما وصل السعودي 152 

وقامت حكومة هادي بطبع عملة جديدة من فئة مائة ريال الا ان الحوثيين قاموا بمنعها من الوصول من مناطقها وتعد خطوة ايجابية تمنع من تدهور العملة حيث ان العملة المطبوعة غير غطاء 

ومنذ اعلان حافظ معياد محافظ للبنك المركزي شهد السوق اليمني استقرار نوعاً ما في تبادل العملات مقابل الريال اليمني المتهاوي 

وتسببت الحرب في وقف ايرادات الحكومة الشرعية كما امتنعت بعض المحافظات عن توريد الايرادات الى البنك المركزي 

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