شكرا لقرائتكم خبر عن اخيرا ..السعودية تصدر القرار الذي يترقبة المقيمين ومن ضمنهم اليمنيين لتحسين اوضاعهم المعيشية ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر مجلس الوزراء السعودي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية –وفقاً للاعتبارات التي يقدرها– كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

وقد اشتمل القرار على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة ، والقرار ليس إلزامياً والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات.

ويمثل القرار أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.

وفي نفس السياق أكد حساب العربية عاجل نقلاً عن مصادر لم يكشف عنها أن قرار السماح بفتح المحلات التجارية 24 ساعة يشمل “أوقات الصلوات” .