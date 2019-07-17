ماس كهرباء يودي بحياة موظف في صالة مطار عدن الدولي (فيديو)

توفي، اليوم الثلاثاء، شاب في العشرينيات من عمره، يعمل موظف في مطار عدن الدولي، بسبب التماس كهربائي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للشاب لطفي شماخ، والذي توفي، إثر التماس كهربائي، صعقه أثناء محاولته تشغيل المروحة الكهربائية داخل صالة المطار.



وأثار المقطع الفيديو المتداول سخطا شعبيا واسعا ضد ادارة المطار، التي تسبب في وفاة أحد موظفي المطار، لعدم قيامها بما يلزم لحماية الموظفين.

ويخضع مطار عدن لسيطرة الإمارات وجنودها منذ تحرير المدينة من سيطرة جماعة الحوثي في يوليو 2015.





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