شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم عرضًا مفاجئًا لأكبر داعية معتقل في المملكة مقابل الافراج عنه وهكذا كان الرد غير متوقع (صورة+ تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير "مجتهد"، عن عرض قدمته السلطات السعودية إلى المفكر سفر الحوالي، بعد نحو عام على اعتقاله.

وقال "مجتهد"، إن السلطات عرضت على الحوالي الاعتذار عن الكتاب الذي ألّفه ضد سياسات النظام السعودي، وكان سببا في اعتقاله، مقابل إطلاق سراحه، "وفي حال رفض العرض، سيتم مضاعفة معاناته".

وأضاف: "كتب (الحوالي) لهم ورقة ظنوا أنها اعتذار، فإذا هي مختصر لما جاء في كتابه عن رأيه في آل سعود و ابن سلمان، أعاد صياغته على شكل نصيحة وتحذير من عواقب وخيمة إذا لم يتوقف الظلم والطغيان والفساد!".

وتفاعل ناشطون مع الذكرى الأولى لاعتقال سفر الحوالي وشقيقه، ومجموعة من أبنائه، في ظروف "صعبة"، بحسب ما نشرت حسابات عديدة معنية بنشر أخبار المعتقلين.

وكان ناشطون تداولوا كتابا منسوبا للحوالي، تحت عنوان "المسلمون والحضارة الغربية"، دفع السلطات السعودية إلى اعتقاله.

الشيخ سفر الحوالي يتلقى عرضا بإطلاق سراحه إن كتب اعتذارا وإذا رفض أن تتضاعف معاناته، فماذا كتب ؟

كتب لهم ورقة ظنوا أنها اعتذار، فإذا هي مختصر لما جاء في كتابه عن رأيه في آل سعود و ابن سلمان، أعاد صياغته على شكل نصيحة وتحذير من عواقب وخيمة إذا لم يتوقف الظلم والطغيان والفساد!

— مجتهد (@mujtahidd) 13 July 2019

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ?

— رصاص قلم? (@bulletpen0000) 13 July 2019

ثبته الله وثبتنا

— زيد Zaid (@Zaid62zizo) 13 July 2019

لله دره من بطل ثبته الله و نصره

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— فاعل خير ® (@Fa3el_Kair) 13 July 2019

التاريخ يعيد نفسه ؛ رحم الله سيد قطب ????

— Alsakandary (@alsakandary1) 13 July 2019

أمر الله بتعليم الجاهل ونهى عن جداله، فالجدال إقرار بعلمه وإن ترك بعدها اعتقد أنه انتصر فيزداد تمسكاً بجهله (وأمر بالعُرف وأعرض عن الجاهلين)

مقتبسه من طريفيات

— عبدالله بن حمد (@FAwSUsb47dEaThs) 13 July 2019

اللهم فك أسرة ورده الى اهله

— شوكولاتة (@oEMZgu7mJUp2uI1) 13 July 2019

الرجال مواقف مبنية على مبادئ وكم ممن سبقوكم وطغوا في الارض وساءت عاقبتهم

— (@selma_batoul) 13 July 2019

نحسبه من الصالحين ولا نزّكي علي الله آحداً

— amin (@aminamin1956) 13 July 2019

شهادة للشيخ #سلمان_العودة عن صديقه الشيخ #سفر_الحوالي

الحرية للعودة

الحرية للحوالي#سننقذ_سلمان_العودة#سنة_على_اعتقال_الحوالي pic.twitter.com/e6fU8d7WSf

— معتقلي الرأي (@m3takl) 13 July 2019

اعتقال الحوالي وأبنائه وشقيقه منذ سنة، جاء فقط بسبب انتشار كتاب للشيخ بعنوان "المسلمون والحضارة الغربية"، وتقديمه فيه نصائح لآل سعود ..

الرأي الحر ليس جريمة #سنة_على_اعتقال_الحوالي pic.twitter.com/2VAU5IU4bN

— معتقلي الرأي (@m3takl) 13 July 2019

((النصيحة والتجرد لله تقتضي قول الحق بدليله وانا مستعد لتحمل اي اذى او بلاء في سبيل ذلك))

من اخر ما كتب الشيخ #سفر_الحوالي قبيل اعتقاله#سنة_على_اعتقال_الحوالي pic.twitter.com/9QlC0RLo7B

— وطنيون معتقلون (@mtqln) 13 July 2019