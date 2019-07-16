شكرا لقرائتكم خبر عن اخيراً ...قناة الجزيرة القطرية تفاجئ هادي وعبد الملك الحوثي والتحالف وتكشف عن قرار دولي جديد وبالاجماع بشأن الحرب في اليمن اً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مراسل الجزيرة ان مجلس الأمن اقر بالاجماع تمديد عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة لمدة ستة اشهر اضافية ياتي ذلك في ظل تعنت كبير من قبل مليشيا الحوثي وعرقلتها لتنفيذ الاتفاق وتسليم مدينة الحديدة

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