شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. لحظة القبض على مصري تحرش بفتاة وحاول اغتصابها في اليابان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت السلطات اليابانية شخص مصري ، تحرش بفتاة عشرينية وفضحته الكاميرات . وكان المصري “أسامة شوقي زكي أبو الفتوح” ، عائداً من عمله ويقود دراجة نارية ، في حي Nerima ، حين لمح فتاة عشرينية وهي تتوجه إلى العمارة التي تقيم فيها ، فتتبعها “أبو الفتوح” بهدف التحرش بها .
ووفقاً لما نقلته العربية نت ، فقد وصل خلفها حتى مدخل العمارة وانقض عليها معتقداً أنها سوف تستسلم له ، لكن الفتاة فاجئته بالمقاومة ، وحاول طرحها أرضاً بالقرب من المصعد ولكنها ظلت تصرخ حتى غادر المكان وهرب سريعاً . وبعد 45 يوماً من المطاردة تمكنت الشرطة من القبض عليه ، وعند مواجهته بجريمته نفى ما حدث بالرغم من عرض تسجيل كاميرات المراقبة أمامه .
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