شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يغادر العاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر صباح يوم الأحد، رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، العاصمة المؤقتة عدن. Advertisements وقال مصدر حكومي أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء غادر برفقة عدد من الوزراء في زيارة عمل تستغرق عدة أيام.

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